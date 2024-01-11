ضيفات برنامج خادم الحرمين الشريفين: الاستضافة منحة غالية من قيادة المملكة

مكة المكرمة- واس

عبّرت عددٌ من المستضافات ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عن بالغ شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من عناية واهتمام لضيوف الرحمن، مشيدات بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج، الذي يجمع المسلمين في البقاع الطاهرة، وذلك بصورة متميزة تحقق الأهداف المنشودة.

وقالت عائشة بنت يونس من جمهورية ميانمار:” تحققت الأمنية التي لطالما كنت أنتظرها، وهي رؤية الكعبة المشرفة، بفضل الله – عز وجل- ثم بفضل قيادة هذه البلاد المباركة”، مشيدة بالخدمات التي تقدمها الوزارة ابتداءً من المدينة المنورة والزيارات لأبرز معالمها التاريخية، وصولاً إلى أطهر البقاع؛ مكة المكرمة وأداء العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيرةً إلى أن الاستضافة لفتة كريمة ومنحة غالية من قيادة المملكة لعموم المسلمين.

وقدم العديد من الضيفات شكرهن للمملكة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم، والسهر لراحتهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، ولوزارة الشؤون الإسلامية على الحفاوة الكريمة والضيافة المتميزة.