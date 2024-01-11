ريما بنت بندر تترأس اجتماع لجنة المرأة الثاني بالأولمبية السعودية

الرياض – هاني البشر
ترأست الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيسة لجنة رياضة المرأة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للدورة الحالية للجنة رياضة المرأة بحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع، أعمال اللجنة للعام الماضي 2023م، مع مناقشة خطة عمل عام 2024م، على أن ترفع التوصيات التي اقرتها اللجنة، لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في اجتماعه المقبل.
يذكر أن لجنة رياضة المرأة تم تأسيسها خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الذي عُقد في يونيو (حزيران) الماضي، برئاسة الأميرة ريما بنت بندر، وعضوية كل من أضواء العريفي، وخالد اليحيى، وعبير الفوتي، وفهد الحقباني، وسمية جبرتي، ومها الجفالي، ولانا بنت سعيد، وأندرو هيبيرت، بالإضافة إلى موضي السديري مقررة اللجنة.
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