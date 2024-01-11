“المملكة” تستضيف أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة “الإيسيسكو”

جدة : البلاد

تستضيف المملكة، ممثلةً باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، الذي سيعقد في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الحالي؛ بحضور 54 دولة من دول الأعضاء في المنظمة.

وتأتي استضافة المملكة لأعمال دورة المجلس التنفيذي في ظل الرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به قطاعات التربية والثقافة والعلوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ وبتوجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ انطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في دعم الحراك التربوي والثقافي والعلمي إقليميًا ودوليًا.

وستناقش أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، التي تستمر على مدى 3 أيام، خطط وأعمال المنظمة وتحديد الأعمال والإستراتيجيات في ظل ما تحقق من مُنجزات، فيما يُختتم بتقرير نهائي يحدد التوجهات المستقبلية من خطط وموازنات، حيث تُعتمد مخرجات المجلس التنفيذي ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة الذي يعد السلطة التشريعية الأولى فيها.

يذكر أن منظمة الإيسيسكو المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي والتي تأسست عام 1982م، ومقرها الرئيس في العاصمة المغربية الرباط؛ تعنى بتطوير نمو قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتواصل الثقافي، ضمن الإستراتيجية العامة للمنظمة الهادفة لتحقيق نمو مستدام في القطاعات كافة لكل الدول الإسلامية.