الكشف عن قائمة الخيل المسجلة بمهرجان كأس السعودية 2024

نجوم بريدرز كب وبريكنس ستيكس ضمن أبرز المسجلين للمشاركة في كأس السعودية
الرياض – محمد الجليحي
يترقب العالم أجمع كأس السعودية في نسخته الخامسة 2024 هذه البطولة التي بدأت كبيرة واتسمت بانفرادها بالتميز والنجاح المتواصل على عدة أصعدة وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس نادي سباقات الخيل بالتالي: أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي المتمثل في كأس السعودية، الذي يحظى بمتابعة شاملة من قبل سمو ولي العهد، الذي سخر لنا جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه الباهر، وتصدره الساحة السباقية العالمية، حتى بات كأس السعودية محطة هامة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة الدوليين في روزنامة إعداد الخيل الأبطال طمعًا في المشاركة في كأس السعودية بجميع محطاته المؤهلة للمشاركة في الأمسية الكبرى والأغلى عالميا.
لقد اصبح كأس السعودية عنصرًا مساهمًا وأيقونة في نجاح المملكة العربية السعودية على عدة أصعدة؛ حيث إن الكأس لا يقتصر على الجانب السباقي بل يشاركه عدة عناصر منها الثقافية والتجارية والأزياء والموضة والفنية،
وأداة تعريف وجذب لتاريخ وثقافة المملكة من عدة جوانب لمختلف مناطق المملكة العربية السعودية التي تنفرد بتاريخ وحياة ثقافية متنوعة وشاملة.
كما أتوجه بالشكر لجميع الملاك والمدربين الذين سعوا للتواجد معنا بتسجيل خيولهم للمشاركة في نسخة هذا العام من مهرجان كأس السعودية، ونتطلع إلى استضافة جميع الخيل المشاركة والمتعهدين لها في فبراير المقبل، ونيل شرف مشاهدة هذه الخيل المتميزة تقدم أفضل عروضها في ميدان الملك عبد العزيز والتشارك في تلك التجربة مع العالم.
“إنه لأمر رائع أن نرى عدداً من أفضل الخيل في العالم قد تم تسجيلها للمشاركة في مهرجاننا البارز، الذي يحظى الآن بترقيات في التصنيف وزيادات في الجوائز المالية.
“يُعدّ كأس السعودية أحد أهم المناسبات الرياضية والاجتماعية في المملكة، حيث يوفر مكانًا لنا للالتقاء مرة واحدة سنوياً كمجتمع عالمي للاحتفال بهذه الجياد الرائعة في حدث سعودي فريد من نوعه، ويحظى برنامج سباقات المهرجان بقدر رفيع من الاهتمام والحماس على مدار يومين في برنامج يتضمن تحدي الخيالة العالمي الذي يضم 14 من أفضل الخيالة الذكور والإناث قادمين من جميع أرجاء العالم، بالإضافة إلى سباق لدول المجموعة الثانية والثالثة، وكل هذه الأشواط عنوانها الأبرز بالطبع كأس السعودية – السباق الأعلى قيمة في العالم ودرة سباقاتنا طوال العام.
“يسعدنا في نادي سباقات الخيل أن يكون كأس السعودية أداة تعريفية لكافة أوساط المجتمع السعودي، وإثرائهم من خلال الارتباط بهذه الرياضة سواء من حيث المشاركة أو الجوانب الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتشرف النادي بكونه جزءاً من أسرة السباقات الدولية، وتمتد المكاسب الإيجابية لهذا المهرجان المقام خلال نهاية الأسبوع لتشمل الجمهور المحلي والدولي.
“إنه لمن دواعي سروري دائماً أن ألتقي بالكثير من الأشخاص من جميع مناحي الحياة ومن جميع شتى بقاع العالم والذين يجمعهم شغف واحد مشترك وهو سباقات الخيل. وختاماً نتطلع إلى الترحيب بجميع الجياد المشاركة وأصحابها ونتمنى للجميع التوفيق في التحضير لهذا الاستحقاق الكبير.
لقد استقطب مهرجان كأس السعودية 1162 مشاركة من خيل قادمة من 15 دولة في رحلة للبحث عن المجد في مهرجان السباقات الأغنى على مستوى العالم والذي تستضيفه الرياض في يومي 23 و24 فبراير 2024.