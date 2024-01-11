الأمير بندر بن خالد الفيصل: مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة

انطلاق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في نسخته التاسعة 2024

هاني البشر- الرياض

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز في نادي سباقات الخيل بالرياض غدًا الجمعة وبعد غد السبت إقامة الحدث السنوي الكبير؛ المتمثل في مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل في نسخته التاسعة 2024م، الذي يشهد نقلة نوعية بعد استحداث وترقية عدد من سباقاته، وسط متابعة كبيرة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.

وبهذه المناسبة صرح سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل قائلًا: في البداية، أود أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعم إقامة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، والاحتفاء برموز الوطن والمساهمة في تخليد ذكراهم. إن مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بمتابعة واهتمام ملحوظ من قبل قيادة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقتران المهرجان برموز وقامات كبيرة ترتبط أسماؤهم بكيان وإنجازات هذا الوطن، فهم أبناء المؤسس- طيب الله ثراه- ولهم إسهامات ودور بارز في مسيرة المملكة العربية السعودية على عدة أصعدة، ولهم كذلك حضور ودعم كبير في سباقات الخيل.

وعن الجديد في نسخة هذا العام 2024م، أضاف سموه: في نسخة هذا العام التي شملها التطوير والتحديث، تمت إضافة شوط سباقي جديد يحمل اسمًا ارتبط بتاريخ المملكة العربية السعودية، وهو شوط كأس الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، كما تم ترقية شوطي سيف الإمام تركي بن عبدالله وكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز ليصبحا شوطين مصنفين دوليًا.

وأضاف سموه: يعتبر هذان اليومان حدثاً فروسياً ملكياً يضاهي كبرى المهرجانات والسباقات العالمية، من حيث التنظيم وحجم الحدث.

زياد المقرن: المهرجان يقام وفق أعلى المعايير الفنية لأنظمة السباقات

من جهته، تحدث زياد المقرن الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل عن المهرجان قائلًا: في البداية لا يخفى على الجميع أهمية هذه الكؤوس الكبرى ضمن موسم السباقات، فمهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة واهتمام وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية.

وتسعى إدارة نادي سباقات الخيل دومًا نحو التطوير وإحداث نقلة نوعية شاملة فيه، فالمهرجان يقام وفق أعلى معايير أنظمة السباقات، كما هو معمول به في أرقى واقوى الميادين العالمية. انتهى

تجدر الإشارة إلى أن أشواط مهرجان كؤوس الملوك والأمراء تعتبر من أقوى الأحداث السباقية في خارطة موسم نادي سباقات الخيل السنوية، بمجموع جوائز مالية يتجاوز 7,7 مليون ريال وهي عشرة أشواط تحمل المسميات التالية:

كأس الإمام محمد بن سعود- رحمه الله.

سيف الإمام تركي بن عبدالله- رحمه الله.

كأس الملك سعود- رحمه الله.

كأس الملك فيصل- رحمه الله.

كأس الملك خالد- رحمه الله.

كأس الملك فهد- رحمه الله.

كأس الملك عبدالله- رحمه الله.

كأس الأمير سلطان- رحمه الله.

كأس الأمير بدر- رحمه الله.

كأس الأمير نايف- رحمه الله.

إمبلم رود بطل كأس الملك فيصل وكأس السعودية 2022

وترتبط أهمية سباقات مهرجان كؤوس الملوك والأمراء من الجانب السباقي بالخيل المشاركة والمسجلة في مختلف الأشواط ويعتبر كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، الذي تم تصنيفه دوليًا من أقواها وأهمها؛ كون الجواد إمبلم رود بطل كأس السعودية في نسخته الثالثة 2022 قد حقق الانتصار بكأس الملك فيصل بن عبدالعزيز في ذلك العام، كما يتواجد مجموعة أخرى في بقية السباقات مثل عسفان الخالدية وقسورة الخالدية ونجيب الزمان الطامعة تسعى للفوز بسيف الإمام تركي بن عبدالله، بالإضافة لنخبة من خيل الثلاث سنوات ومجموعة قوية من الأفراس؛ كلٌ حسب الأشواط المخصصة والموزعة على عدة كؤوس من سباقات مهرجان الملوك والأمراء.