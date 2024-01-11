استقبل مسؤولين وقنصل موريتانيا.. نائب أمير مكة يطلع على جهود الجهات الحكومية

جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد.

واستمع سموه إلى إيجاز عن مخرجات الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وجهود رجال المكافحة في محاربة هذه الآفة الخطيرة والقبض على مروجيها، واطلع على البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها للتعريف بأخطار المخدرات، وما تخلفه من أضرار على المجتمع.

واستقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي ، واطلع سموه على أعمال الدفاع المدني في محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية، إضافة للعمليات الميدانية المُنفذّة للتعامل مع حالات الإنقاذ، وما جرى رصده ميدانيًا، والتوصيات المقترحة حيال ذلك.

والتقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مساعد وكيل وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء عبدالله بن علي التويجري، وقدّم سموه شكره وتقديره لجميع منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الغربي كافة؛ على ما يقومون به من أعمال للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، فيما عبّر اللواء التويجري، عن شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، على مشاعره الطيبة، مؤكدًا حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.

كما التقى سموه أمس في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية باب سيد أحمد، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.