استخدام مجاني لمترو الدوحة لحاملي تذاكر كأس آسيا قطر 2023

البلاد- الدوحة
في خطوة تهدف إلى توفير تجربة تنقل سلسة للمشجعين خلال كأس آسيا AFC قطر 2023، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة بالتعاون مع وزارة المواصلات عن مبادرة مشتركة؛ لتوفير خدمات النقل المجاني لحاملي التذاكر الذين يستخدمون محطات مترو الدوحة في أيام المباريات.
وسيتم المسح الضوئي لتذاكر المباريات في محطات مترو الدوحة من قبل موظفي المترو، وسيحصل المشجعون الذين يستخدمون المترو للوصول إلى الاستادات في أيام المباريات على تذكرة يومية مجانية، يمكن استخدامها على شبكة محطات مترو الدوحة وهي صالحة لمدة يوم واحد فقط لحاملي تذاكر مباريات هذا اليوم.
ويمكن الوصول إلى خمسة من الاستادات التسعة التي تستضيف منافسات البطولة مباشرة عن طريق استخدام محطات المترو، بينما يمكن الوصول إلى الاستادات الأربعة الباقية باستخدام خدمات النقل المجانية المتوفرة في أقرب محطة مترو. وستتوفر خدمات النقل المجانية بالحافلات من محطات لوسيل والوكرة والمنطقة الحرة وجامعة قطر إلى استادات البيت والجنوب والثمامة وعبد الله بن خليفة على الترتيب. كما توفر شبكة مترو الدوحة وترام لوسيل والحافلات إمكانية الوصول بالكراسي المتحركة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأكد المهندس فيصل المفتاح، المدير التنفيذي للتنقل في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، أن تجربة المشجعين تشكل أولوية قصوى، مع الأخذ بالاعتبار أن توفير تنقل سلس ومريح إلى الاستادات يعد عاملاً رئيساً في نجاح البطولة.
ومع تقارب المسافات الذي تتميز به دولة قطر حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الاستادات التسعة 75 كيلومتراً، يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، كما سيتمكن المشجعون واللاعبون من البقاء في مكان إقامة واحد طوال فترة البطولة، والوصول إلى الاستادات بكل سهولة بفضل بنية تحتية حديثة وشبكة متكاملة من وسائل النقل والمواصلات، وفي مقدمتها مترو الدوحة وخدمة الترام.
من جانبه، قال السيد مسند علي المسند مدير المشاريع في إدارة النقل العام بوزارة المواصلات: ” إن البنية التحتية الحديثة لمنظومة النقل في قطر ستمّكن المشجعين والمنتخبات المشاركة من الوصول بكل سهولة ويسر إلى الاستادات وغيرها من المواقع الرئيسة، وأبرز المعالم السياحية في البلاد. ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة الآسيوية، نوجه دعوة للمشجعين نحثهم من خلالها على استخدام وسائل النقل العام المتطورة والصديقة للبيئة خلال حضورهم مباريات البطولة، والاستفادة من خدمات رفيعة المستوى تضمن لهم تجربة فريدة واستثنائية.”