“إكس” تستغني عن أكثر من 1200 موظف بأقسام الإشراف على المحتوى

استغنت منصة “إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك عن أكثر من 1200 موظف في العالم في الأقسام المعنية بالإشراف على المحتويات ، وفق أرقام جديدة نشرتها، الخميس، الهيئة الأسترالية المنظمة لقطاع الإنترنت.

واعتبرت هيئة eSafety المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في أستراليا، أن هذه “الاقتطاعات العميقة”

وإعادة تفعيل آلاف الحسابات المحظورة قد خلقت “أسوأ موقف” على صعيد المحتويات السلبية عبر المنصة.

وفي الأشهر الأخيرة، ركزت الهيئة التنظيمية بشكل خاص على منصة إكس، بعدما أكدت سابقاً أن شراءها من جانب إيلون ماسك

تزامن مع درجة قصوى من “السمية والكراهية” عبر المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر

وباستخدام القانون الأسترالي للسلامة على الإنترنت، حصلت هيئة السلامة الإلكترونية على قائمة مفصلة بمهندسي

البرمجيات ومشرفي المحتوى وغيرهم من موظفي الأمن العاملين في إكس.

وأوضحت مفوضة الهيئة التنظيمية الأسترالية جولي إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في تويتر، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الأرقام.

وبيّنت الأرقام أن 1213 متخصصاً في طاقم الإشراف، بينهم متعاونون خارجيون، تركوا منصة إكس منذ

الاستحواذ عليها من جانب إيلون ماسك في أكتوبر 2022، 80 بالمئة منهم من مهندسي البرمجيات.

وقالت لوكالة فرانس برس “إن الاستغناء عن 80 بالمئة من هؤلاء المهندسين المتخصصين أشبه

باستغناء فولفو المشهورة بمعايير السلامة الخاصة بها عن جميع مصمميها أو مهندسيها”.

ووفقا لها، فإن هذا هو “الوضع الأسوأ. فأنت تخفض دفاعاتك بشكل كبير وتعيد مجددا إدخال مرتكبي الانتهاكات المتكررة إلى المنصة”.