وزير الطاقة يلتقي نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والمناخ

الرياض : البلاد

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، مع معالي نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والمناخ الدكتور روبرت هابيك.

وبُحث خلال الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها.

وناقش الاجتماع التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين والنظيف، وسلاسل الإمداد، والمواد المستدامة، ضمن إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وجهود المملكة وبرامجها.

كما جرى استعرض مستجدات التعاون وفق مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا حول إنتاج واستغلال الهيدروجين، وذلك في سياق التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين ضمن الحوار السعودي الألماني القائم حول الطاقة، وذلك لتعزيز الاستدامة، والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغيُّر المناخي، خاصةً ما يتعلق بالحد من الانبعاثات.