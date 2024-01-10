منشآت: تطبيق الذكاء الاصطناعي بقطاع العمرة

البلاد – الرياض

في إطار دعمها لريادة الأعمال وشركات التقنية الناشئة، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والعديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك بهدف دعم رواد الأعمال لتصميم حلول ذكية، وتقديم منتجات تقنية مبتكرة، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار والتطوير لزيادة عدد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومواجهة التحديات في قطاع العمرة، تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 في دعم القطاع وتنميته. وتسعى المسابقة من خلال المنتجات الابتكارية المشاركة إلى الإسهام في حل التحديات القائمة في قطاع العمرة، بحيث يمثل كل منتج ابتكاري فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح والتوسع في سوق العمل، وستغطي المسابقة عدة مسارات يمكن المشاركة بها وهي التواصل بلغات المعتمرين وإدارة الحشود، الإعاشة والخدمات المساندة، إدارة البيانات والإحصائيات، بالإضافة للمسار المفتوح لحلول ابتكارية أخرى تخدم ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك العمرة.

كما ستتضمن المسابقة أنشطة مختلفة منها الاستشارات المكثفة من خبراء متخصصين في الذكاء الاصطناعي، وجلسات حوارية، ولقاءات، وورش عمل متنوعة مع شركاء المسابقة، كما ستشمل المسابقة تقديم جوائز مالية بإجمالي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي؛ وذلك لإعداد نماذج وخطط الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات وتأسيس الشركات الناشئة ودخولها في السوق إلى جانب استعراض العديد من الفرص الاستثمارية للمهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.