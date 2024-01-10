معرض تشكيلي في مهرجان شتاء جازان 2024

البلاد ـ جازان

بدأت أمس، فعاليات المعرض التشكيلي ومعرض الخط العربي ضمن مهرجان شتاء جازان 2024، وتستمر 10 أيام بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التشكيلية والخط العربي، التي تعكس التنوع الثقافي والفني للمنطقة، ويشارك به فنانون محليون موهوبون يعرضون أعمالًا مميزة تبرز مواهبهم الفنية وإبداعهم، حيث تم تجهيز المعرض بأحدث التقنيات والتجهيزات الفنية لتسليط الضوء على الأعمال الفنية وتفاصيلها بشكل يمكِّن الزوار من استكشاف الإبداع وجمال اللوحات المعروضة التي تعبر عن الثقافة والتراث العربي بأسلوب فني معاصر، وتعكس الابتكار والتجديد في مجال الفن.

ويعدّ المعرض فرصة سانحة لزوار مهرجان شتاء جازان للتعرف على فنون المنطقة والمواهب الواعدة بها، ممّا يسهم في تعزيز الثقافة الفنية وتعّميق فهم الجمهور للفن التشكيلي والخط العربي وتطورهما بمنطقة جازان.