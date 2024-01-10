مدرب أوساسونا: لسنا مرشحين للفوز على برشلونة

تحدث الإسباني جاغوبا أراساتي مدرب فريق أتلتيكو أوساسونا إلى وسائل الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، قائلاً: “قد لا نكون مرشحين للفوز بالمباراة، ولكن أولويتي تكمن في تقديم مستوى مميز أمام برشلونة، والذي ما زال قوياً وكبيراً، على الرغم من الغيابات التي يعاني منها، إذ إن الانتصار في المواجهة، يتطلب الجاهزية النفسية والبدنية، وعلينا الاستمتاع بها مهما بلغت صعوبتها”.
من جانبه، أشار الإسباني دافيد غارسيا لاعب أتلتيكو أوساسونا، إلى أن مواجهة الفريق المرشح للقب، لن تثنيهم عن إثبات أدائهم، وجاهزيتهم للمنافسة، خاصةً أن فريقهم يتطلع إلى تقديم أفضل المستويات؛ لتحقيق الانتصار، والوصول إلى المباراة النهائية، موضحاً أن وجود فريقه في كأس السوبر يعدُّ بمثابة الحلم.
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