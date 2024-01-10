“شركة مطوّفي حجاج الدول العربية” تُدشّن هويتها الجديدة “أشرقت”

جدة : البلاد

دشّنت شركة مطوّفي حجاج الدول العربية هويّتها الجديدة “أشرقت”، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، لتُعلن عن آفاق أوسع وتجربة أرحب في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بتفاصيلهم كافة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد معاجيني عن إستراتيجية التطوير والتحديث التي تجسدها الشركة عبر كل خطواتها، وذلك أثناء مرافقة ضيوف الرحمن، وخلال تغطية متطلّباتهم واحتياجاتهم في رحلة وتجربة العمر، على مدار محطات ومراحل تقديم الخدمات المتعددة، كما يليق بزوّار وحجّاج بيت الله الحرام.

وأكد على تجربة “أشرقت” التي تبدأ مع ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج منذ اللحظة الأولى ومع خطوة البداية، عبر برنامجٍ ومخطط يشمل الاستقبال وخدمات النقل، ويغطي الإسكان والإعاشة وخدمات المشاعر، وصولًا إلى لحظة التوديع، لتكون تجربة العمر متكاملةً وثريةً بكل لحظاتها.

وتشارك شركة مطوفي حجاج الدول العربية في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة بصفتها شريكًا وراعيًا إستراتيجيًا، وبجناح “إكرام ضيف” و “رحلات ومنافع” لإبراز خدماتها التي تقدمها لضيوف الرحمن، بجانب تقديم مبادراتها المميزة لتجويد الخدمة ورفع كفاءة العمل، بما يسهّل على الحجاج رحلتهم في المشاعر المقدسة.

وشهد المعرض توقيع الشركة لعددٍ من العقود لخدمة الحجاج من مختلف دول العالم، بجانب توقيع شراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة برفع تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.