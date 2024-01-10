شراكة بين دوري روشن السعودي وأديداس

الرياض- البلاد





أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم عن شراكة جديدة مع شركة أديداس، أصبحت بموجبها العلامة التجارية الرياضية العالمية المزود الرسمي لكرات القدم في دوري روشن السعودي ابتداءً من فبراير ٢٠٢٤. وستلعب المباريات بكرة أديداس “ Oceaunz ” لبقية الموسم الكُروي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ من الشهر المقبل وحتى شهر مايو، وبعد ذلك، ستقوم أديداس بتقديم كرة قدم حصرية تتميّز بألوان فريدة مع انطلاقة موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وتُسلّط الشراكة الضوء على الالتزام المشترك ما بين الجهتين لتعزيز موقع كرة القدم السعودية وجاذبيتها التجارية دوليًا في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد مشاهدي الدوري حول العالم وأعداد الحضور الجماهيري في الملاعب. كما تهدف الشراكة لترسيخ مكانة الرياضة في المملكة ودعم النمو المُستدام في كافة مجالات كرة القدم السعودية.

وتعليقًا على الشراكة، قال سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف: “تُمثّل شراكتنا مع أديداس خطوة مميزة نحو الارتقاء بكرة القدم في المملكة العربية السعودية. حيث سيُعزّز دوري روشن السعودي من حضوره في المشهد الدولي، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات وجذب المواهب وتعزيز النمو الذي يترك تأثيرًا إيجابيًا في ثقافة كرة القدم المحلية. ومتحمسون للعمل مع أديداس حيث سيكون لهذا التعاون دور هام في دعم كرة القدم السعودية ومنظومتها.”

في حين قال بلال فارس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة أديداس: “فخورون في أديداس بهذه الشراكة المميّزة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين. تستند هذه الشراكة على طموحات أديداس الكبيرة لزيادة مساهمتها في الرياضة بالمملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية ٢٠٣٠. نؤمن أننا نمتلك القوة لتغيير حياة الناس من خلال الرياضة ونحن سعداء بدعم استراتيجيّة الدوري في تعزيز قطاع كرة القدم وترك أثر إيجابي في المملكة.”