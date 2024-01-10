تشافي: نحترم أوساسونا  وسنسعى للمحافظة على لقب السوبر الإسباني

الرياض- البلاد

شهد اليوم الأربعاء 10 يناير 2024م، إقامة المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برشلونة وأتلتيكو أوساسونا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامته غداً الخميس على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

وشدّد الإسباني تشافي مدرب فريق برشلونة على رغبة لاعبيه في الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الفريق، قائلاً: “نريد تحقيق كأس السوبر وأي بطولةٍ نشارك فيها، كما أننا نحترم فريق أوساسونا، إذ يتوجب علينا تقديم أفضل أداءٍ ممكن؛ للظفر ببطاقة العبور إلى النهائي، خاصةً أن هذه المواجهات ربما تحسم بأبسطِ التفاصيل”.