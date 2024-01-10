تشافي: نحترم أوساسونا  وسنسعى للمحافظة على لقب السوبر الإسباني

شهد اليوم الأربعاء 10 يناير 2024م، إقامة المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء برشلونة وأتلتيكو أوساسونا، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والمقرر إقامته غداً الخميس على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
وشدّد الإسباني تشافي مدرب فريق برشلونة على رغبة لاعبيه في الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الفريق، قائلاً: “نريد تحقيق كأس السوبر وأي بطولةٍ نشارك فيها، كما أننا نحترم فريق أوساسونا، إذ يتوجب علينا تقديم أفضل أداءٍ ممكن؛ للظفر ببطاقة العبور إلى النهائي، خاصةً أن هذه المواجهات ربما تحسم بأبسطِ التفاصيل”.
وأكد تشافي خلال المؤتمر أنه على الجميع إثبات أحقية الفريق في الوصول إلى النهائي أمام فريقٍ قوي ومتمكن، متمنياً أن تكون هذه المواجهة طريقاً لمساعدة الفريق لتحسين مستواه، والحفاظ على لقب العام الماضي، والذي منح المجموعة الكثير من الثقة والاستمرار.
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