المكتبة الوطنية.. تعزيز وجود المجلات السعودية عالمياً

البلاد ــ الرياض

أعلنت مكتبة الملك فهد الوطنية استكمال إجراء تفعيل 211 مجلة سعودية محكمة، مع إصدار الرقم المعياري الدولي (ردمد) لها؛ بهدف تعزيز التواجد العلمي للمجلات السعودية على الخريطة العالم من خلال منصة “Web of Science”, التي تعد من أبرز الأدوات البحثية على الإنترنت، ومرجعاً مهماً للباحثين والمؤسسات الأكاديمية لتقييم جودة البحوث العلمية.

وتهدف المكتبة من هذه الإضافة إلى تعزيز قدرات القياس لجودة البحوث العلمية السعودية ،والتأكيد على أهميتها في المجتمع الدولي، كما سيساعد هذا الإجراء في تحّسين تصّنيف الجامعات السعودية على الصعيد العالمي في مجال البحث العلمي، ممّا يعزز مكانتها وتقديرها في مجالات العلوم المختلفة، والإسهام في تحديد جودة البحوث من خلال ما يُعرف بمعامل التأثير، وهو عامل يُستخدم لقياس تأثير البحوث العلمية وأهميتها.

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية قامت بإصدار 795 رقماً معيارياً دولياً “ردمد” لمجلات سعودية، ممّا رفع إجمالي الأرقام التي تم منحها إلى 1006، ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي المكتبة لدعم وتعزيز البحث العلمي في المملكة، بالإضافة إلى توفير الأدوات والموارد الضرورية التي تسهم في تطوير مجال الأبحاث العلمية.