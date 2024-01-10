التوقيع على أكبر مشروع لطاقة الرياح في الشرق الأوسط

القاهرة : البلاد

وقّعت الحكومة المصرية، في القاهرة اليوم، اتفاقية مع تحالف بقيادة شركة «أكوا باور» السعودية لإنتاج الطاقة من الرياح، بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.1 غيغا وات، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الوزير المفوض عبدالرحمن بن سالم الدهاس.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد الخياط، ونائب رئيس شركة «أكوا باور» لتطوير الأعمال في أفريقيا محمد حمدوش، والمدير الإقليمي لشركة «أكوا باور» في مصر، المهندس حسن أمين، والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمرافق داليا وهبة.

وأفاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، أن المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، وسيسهم في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنوياً، وتوفير الكهرباء لمليون وحدة سكنية في بلاده.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة “أكوا باور” توماس بروستروم، أنه سيُستخدم في المشروع أحدث تقنيات توربينات الرياح التي يصل ارتفاعها لنحو 220 متراً، لتكون الأعلى ارتفاعاً في منطقة خليج السويس.