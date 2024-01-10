التجارة: إصدار 326 ألف سجل تجاري في العام 2023م

الرياض : البلاد

كشفت وزارة التجارة عن زيادة السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 3,9% خلال العام 2023م، حيث تم إصدار 326,830 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 314,512 سجلًا تجاريًا مُصدرًا في العام 2022م.

واستحوذت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية على النسبة الأعلى من السجلات المُصدرة خلال العام.

وأضافت الوزارة أن إجمالي السجلات التجارية المُصدرة للمؤسسات (277,910) سجلات إضافة إلى (48,920) سجلًا تجاريًا مُصدرًا للشركات.

وذكرت الوزارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام 2023م بلغت 1,397,803 سجلات تجارية بواقع 1,125,137 سجلًا للمؤسسات، و272,666 سجلًا تجاريًا للشركات، وبلغت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات “المملوكة للسيدات” 38% من إجمالي سجلات المؤسسات بنهاية العام 2023م.