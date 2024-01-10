الرياضة “الأخضر” يفوز على هونغ كونغ في آخر ودياته قبل كأس آسيا

البلاد- جدة اختتم الأخضر السعودي مساء اليوم معسكره الإعدادي، الذي أقيم في سيلين بدولة قطر خلال الفترة من 31 ديسمبر إلى 10 يناير، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق الجمعة المقبل في دولة قطر، بالفوز على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة ( 2 – 0) في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري. سجل الهدف الأول للمنتخب الوطني “عبدالرحمن غريب” من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وعزز “فواز الصقور” تقدم الأخضر في الدقيقة 86 من عمر المباراة. من جهة أخرى، سيمنح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة صباح يوم غدٍ الخميس، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم نفسه في مقر المعسكر في العاصمة القطرية الدوحة. تجدر الإشارة، بأن “الأخضر” خاض خلال المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي ثلاث مواجهات ودية أمام منتخبات لبنان، وفلسطين، وهونغ كونغ.