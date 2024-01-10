اختتام ندوة الاعلام والصحافة الرياضية الدولية في الرياض

غدير الطيار- الرياض

بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الاولمبيه والبارالمبية، عبدالعزيز باعشن ، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الاعلام الدكتور رجاء الله السلمي، اختتمت أمس الثلاثاء ندوة الاعلام والصحافة الرياضية الدولية، التي نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للاعلام الرياضي بالشراكة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، على مدى ثلاثة أيام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.

وتناولت الندوة خلال ايامها الثلاثة عددًا من الجلسات، بداية من جلسة الأخلاقيات في الصحافة الرياضية، التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية السيد جياني ميرلو، ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التي قدمها البروفيسور في جامعة برشلونة والعضو المؤسس باللجنة العلمية بالأولمبية الدولية ايميليو فيرنانديز، والإعلام في المجتمع بإدارة رئيس التحرير في القناة الرياضية الكرواتية السيد جورا أوزميك، والتعليق والتحليل في المجال الرياضي التي ألقاها السيد كونستانتينوس فيرنينكوس رئيس العلاقات الدولية في نادي أولمبياكوس اليوناني، وإنتاج البث الرياضي التي تناولها الرئيس التنفيذي لخدمات البث الأولمبية باللجنة الدولية السيد يانيس اكسارخوس، ووسائل الإعلام والألعاب الأولمبية، التي قدمها السيد آندرو بيلينجز المدير التنفيذي للاتصال الرياضي في جامعة الآباما.

وهدفت الندوة إلى مواكبة العمل الإعلامي السعودي مع النهضة الرياضية الشاملة التي تعيشها المملكة، والاطلاع على السبل العلمية والمتطورة في المجال الإعلامي، لتطبيقها على أرض الواقع لنقل القصة المبهرة للحركة الرياضية بالمملكة.