غدير الطيار- الرياض
بحضور الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الاولمبيه والبارالمبية، عبدالعزيز باعشن ، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الاعلام الدكتور رجاء الله السلمي، اختتمت أمس الثلاثاء ندوة الاعلام والصحافة الرياضية الدولية، التي نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للاعلام الرياضي بالشراكة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، على مدى ثلاثة أيام بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.
اختتام ندوة الاعلام والصحافة الرياضية الدولية في الرياض
غدير الطيار- الرياض