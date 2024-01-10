أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

الدمام- البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، طارق بن محمد القحطاني ، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية القحطاني بمناسبة تعيينه في منصبه متمنياً له دوام التوفيق والنجاح . ورفع القحطاني الشكر لسمو أمير الشرقية على اهتمامه ومتابعته لكل ما يخدم الرياضيين في المنطقة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م