232 ألف جلسة تقاضٍ أنجزت 132 ألف دعوى في ديوان المظالم

جدة : البلاد

أوضح ديوان المظالم ممثلًا في مركز دعم القرار، أنَّ عدد الجلسات القضائية خلال العام الميلادي المنصرم 2023، بلغ 232,828 جلسة بارتفاع 3% عن عدد الجلسات في العام الذي سبقه، أقيمت جميعها عبر منصة “معين الرقمية” عبر خدمة الجلسات القضائية الرقمية، أُنجز خلالها 132447 دعوى بارتفاع 7% عن عدد الدعاوى المنجزة في العام الذي سبقه.

وبين تقرير مركز دعم القرار بديوان المظالم، أنَّ عدد الدعاوى المقيدة في العام 2023 لدى جميع محاكم ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة وفي جميع مراحل التقاضي بها بلغ 143,435 دعوى بنسبة ارتفاع 23% عن العام السابق, مشيراً إلى أن اقتران هذه الزيادة بزيادة إنجاز الدعاوى بما يتجاوز 8 آلاف دعوى عن العام 2022م.

ويحرص ديوان المظالم على متابعة ودراسة مؤشرات الأداء الممكنة لأعماله كافة؛ بهدف معرفة وقياس مستويات الإنجاز في محاكمه وإداراته في سبيل استدامة الأعمال ورسم إستراتيجياتها، وما يمكن أن يسهم به ذلك من رفع كفاءة التقاضي الإداري.