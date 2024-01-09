المحليات

محافظ جدة يطلع على دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       9 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمقر المحافظة اليوم, اجتماعاً بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على دور المركز وفق اختصاصاته والجهود التي يقدمها لتنمية القطاع وقواعد حوكمة عمل الجمعيات الأهلية والتعاونية والصناديق العائلية، ودوره في تعزيز وتنمية القطاع غير الربحي لتحقيق التطور المستدام والتنمية ‏الشاملة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد سموه على ضرورة تفعيل دور المركز لدعم الجمعيات الأهلية والتعاونية والصناديق العائلية بالمحافظة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *