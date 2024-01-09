محافظ جدة يطلع على دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمقر المحافظة اليوم, اجتماعاً بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على دور المركز وفق اختصاصاته والجهود التي يقدمها لتنمية القطاع وقواعد حوكمة عمل الجمعيات الأهلية والتعاونية والصناديق العائلية، ودوره في تعزيز وتنمية القطاع غير الربحي لتحقيق التطور المستدام والتنمية ‏الشاملة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكد سموه على ضرورة تفعيل دور المركز لدعم الجمعيات الأهلية والتعاونية والصناديق العائلية بالمحافظة.