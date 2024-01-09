“غرفة المدينة المنورة” تطلق “مركز عمليات القطاع السياحي”

المدينة المنورة : البلاد

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة “مركز عمليات القطاع السياحي” لخدمة المستثمرين في القطاع السياحي بالمنطقة.

ويهدف المركز إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء بمنطقة المدينة المنورة من خلال تعزيز استدامة الاستثمارات الحالية في القطاع فيما يخص تجديد التراخيص من كافة الجهات ذات العلاقة، والإسهام في استقطاب استثمارات جديدة للقطاع من خلال الاستفادة من قرار تعدّد الأدوار الصادر من أمانة المدينة المنورة، وتوجيه الاستثمار في البدائل السياحية مثل: النزل والاستراحات والشاليهات، لتلبية احتياجات الإقامة والاستجمام.

ويأتي إطلاق المركز تنفيذاً لتوصيات ورشة عمل “مناقشة تحديات قطاع الإيواء السياحي والإعاشة بالمدينة المنورة” التي عقدت سابقاً بمقر الغرفة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة.