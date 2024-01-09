رالي داكار السعودية 2024.. ” لوب” يفوز بالمرحلة الرابعة والراجحي يوسّع فارق الصدارة

الرياض – هاني البشر
تذوق الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “برودرايف” طعم الانتصارات من جديد وسجل الزمن الأسرع في مرحلة اليوم، محققاً الفوز رقم 24 له في مسيرته في رالي داكار، وبهذا الفوز أصبح الفرنسي هو خامس سائق يحقّق الفوز في نسخة هذا العام بعد ماتياس إكستروم، وغيوم دي ميفيوس، وستيفان بيترهانسل ولوكاس مورايس.
وحسم لوب صدارة المرحلة بفارق دقيقة و18 ثانية أمام السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفردرايف” فيما حل زميله في الفريق القطري ناصر العطية في المركز الثالث بفارق دقيقة و22 ثانية، تلاه سائقا أودي الإسباني كارلوس ساينز والفرنسي ستيفان بيترهانسيل في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وبهذه النتائج، وسّع الراجحي فارق الصدارة للترتيب العام إلى 4 دقائق و29 ثانية أمام ساينز، فيما قفز العطية بترتيبه إلى المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و3 ثوان عن الراجحي، وحافظ الفائز بمرحلة أمس لوكاس مورايس على المركز الرابع، فيما تراجع ماتياس إكستروم إلى المركز الخامس، وصعد لوب إلى المركز السادس، أمام مواطنيه ماتيو سيرادوري وبيترهانسيل في المركزين في المركزين السابع والثامن، ثم الليتواني فيدوتاس زالا في المركز التاسع وأكمل البلجيكي غيوم دي ميفيوس ترتيب المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام.