رالي داكار السعودية 2024.. كورنيخو يتصدر فئة الدراجات النارية

الرياض – هاني البشر
خطف الدراج التشيلي ناتشو كورنيخو درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” صدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية في النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، بعدما تمكن من تسجيل الزمن الأسرع ليحسم الفوز بالمرحلة، مسجلاً الفوز الثامن بمراحل رالي داكار والثاني له هذا العام.
وحسم كونيخو صدارة المرحلة الرابعة من السلامية إلى الهفوف بفارق دقيقتين و59 ثانية أمام زميله في الفريق الأمريكي ريكي برابك، فيما حل في المركز الثالث الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم” بفارق 3 دقائق و18 ثانية عن المتصدر، مع الأخذ بالاعتبار أي عقوبات قد يتم فرضها، كما كان الحال في اليومين السابقين.
وبهذه النتيجة، أزاح كورنيخو دراج فريق هيرو البتسواني روس برانش من صدارة الترتيب العام للفئة، وتفوّق بفارق دقيقة واحدة و15 ثانية عن البتسواني، فيما حافظ الأمريكي برابك على مركزه الثالث وضيّق الفارق إلى 4 دقائق و56 ثانية مع المتصدر، فيما صعد الأرجنتيني كيفين بينافيديس إلى المركز الرابع، تلاه الفرنسي أدريان فان بيفرين في المركز الخامس، وحلّ الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس في المركز السادس، ليتراجع التشيلي بابلو كوينتانيا للمركز السابع أمام الأسترالي توبي برايس في المركز الثامن.
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