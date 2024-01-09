جامعة جازان تحصد الجوائز خلال عام 2023

البلاد ـ جازان

حقق أساتذة ومبتعثو جامعة جازان خلال العام الميلادي الماضي 2023 العديد من الإنجازات في مجالات الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والابتكار والذكاء الصناعي، إضافة إلى المجالات الإبداعية والأدبية، حاصدين الجوائز والمنح خلال مشاركاتهم في مختلف دول العالم.

وأعرب معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن فخره واعتزازه بما حققه أعضاء هيئة التدريس من إنجازات على الصعيد المحلي والدولي، مؤكداً دعم الجامعة واهتمامها بما يلبي احتياجات الباحثين وينمي قدراتهم لرفع كفاءة منظومة البحث والتطوير والابتكار في الجامعة.



واحتفت الجامعة خلال عام 2023م بتحقيق العديد من أساتذتها وباحثيها ومبدعيها، حيث حققت المبتعثة سهام عريشي المركز الأول في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في مجال الإبداع الأدبي، فيما فاز الأستاذ المساعد في ‫كلية الصيدلة‬ الدكتور علي حنبشي بمنحة مؤسسة هيفولوشن للبحث في مجال الشيخوخة، كما توجت الباحثة الدكتورة أشجان خليل بجائزة المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ونجحت الباحثة الدكتورة شقراء مساوى من نشر بحث علمي “كباحث أول”، في مجلة nature communications.

كما فازت الدكتورة عواطف بالعبيد من كلية علوم الحاسب بجائزة قطر الدولية للذكاء الاصطناعي، وحقق الدكتور عبادي مشلوي من كلية العلوم الفوز بجائزة جازان في مجال البحث العلمي، وفاز الدكتور سلمان الغزواني من كلية الطب بجائزة جازان في مجال الممارس الصحي، كما توج الدكتور إياد حكمي من كلية التربية بجائزة جازان في مجال الإبداع الأدبي، والدكتور علي صميلي من كلية الآداب بجائزة جازان في مجال شخصية العام. فيما حصدت مبتعثة الجامعة بشرى مظفر‬ المركز الأول عالمياً في مؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا، والدكتورة عواطف بالعبيد‬ جائزة المرأة المخترعة في المعرض الدولي الأوروبي للاختراعات والابتكارات EUROINVENT 2023 بدولة رومانيا، إضافة إلى إسهام عضو هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور موسى مباركي في اكتشاف إصابة مريضة وفردين من عائلتها بـ “داء ويلسون” النادر.