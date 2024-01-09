استقبل الأمين ووفد الغرفة ومدير فرع الخارجية.. أمير المدينة يطلع على المشاريع التنموية بالمنطقة

البلاد – المدينة المنورة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بالاهتمام والرعاية اللذين توليهما الدولة للحرمين الشريفين، ودعمها للمشروعات العملاقة في المدينتين المقدستين على مدى العقود الماضية، التي تأتي في إطار عناية هذه البلاد بهما منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – يرحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – مشيرًا إلى أن المدينة المنورة تحظى باهتمام خاص في شتى المجالات؛ للارتقاء بها إلى أعلى المستويات في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، يرافقه وكلاء وقيادات أمانة المنطقة. واطّلع سموه على الخطط والبرامج التي تنفذها الأمانة التي تهدف إلى تعزيز الحراك التنموي، وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار، ضمن برنامج “أنسنة المدينة” وذلك من خلال منظومة المشاريع البلدية والتنموية التي تشهدها المنطقة، التي تعكس دعم الحكومة الرشيدة لتحقيق مستويات متقدمة في النقلة الحضارية التي تعيشها المدينة المنورة.

واستقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة إبراهيم بن محمد سعيد الصبحي، حيث استمع إلى نبذة عن أعمال فرع الوزارة والجهود المبذولة لتحقيق التعاون البناء مع الجهات الحكومية.

كما استقبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب وأعضاء مجلس الغرفة، وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز إنجازات غرفة المدينة خلال العام الماضي 2023م، والجهود المبذولة في رفع نسبة التحول الرقمي بمعدل نمو يزيد عن 98 %، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ضمن برنامج التحول الرقمي.

وشهد اللقاء مناقشة إستراتيجية غرفة المدينة، التي تعزز دور القطاع الخاص في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحفيز القطاع للقيام بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة كافة وتعزيز المحتوى المحلي على مستوى المنطقة.