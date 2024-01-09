استعرض مشاريع «روشن».. نائب أمير مكة يناقش مشروعات النقل واللوجستية

جدة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له.

واستمع سموّه لشرحٍ موجز عن سير العمل بالمشاريع التنموية بالمنطقة، وآلية تسريع إنجازها. كما اطّلع سموه على أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، من حيث رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وزيادة الربط الجوي، والعمل على توفير مجموعة متكاملة من حلول وخيارات النقل المخصصة للركاب، وخدمات الشحن والبضائع لعدد من الوجهات المحلية من خلال شبكة متطورة وفاعلة.

وقد رأس الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير جدة المهندس أيمن منسي، وعدد من مسؤولي شركة روشن، استعرضت الهيئة خلاله مشاريع النقل والقطاع اللوجستي بجدة، كما قدّمت “روشن” عرضاً عن المبادرات التي تعمل على تطويرها بالمحافظة.