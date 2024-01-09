استضافة دورة «الإيسيسكو» في جدة

البلاد – جدة

استعرض صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, خطة استضافة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو” في دورته الـ (44) في محافظة جدة، خلال الفترة من 16 – 18 يناير الحالي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا أمس بمقر المحافظة، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد.

وتُعنى اللجنة الوطنية بتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم وتعزيز استفادتها من هذه المنظمات، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى والإستراتيجيات المتعلقة بمنظمة الإيسيسكو، واليونسكو، والألكسو، وغيرها من المنظمات ذات العلاقة.