استشهاد 57 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

غزة : متابعات

استشهد 57 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيمات وسط قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية توغلت فى الأطراف الشرقية من مخيم النصيرات وسط القطاع، تحت غطاء من الطائرات الحربية، التي نفذت عمليات قصف طال عشرات المنازل، مما أدى لاستشهاد 26 فلسطينياً وإصابة العشرات، كما تحاصر قوات الاحتلال كافة الأحياء الشرقية من مخيم النصيرات، وتواصل عزل مخيمات البريج والمغازي ودير البلح عن جنوب القطاع، وسط قصف عنيف طال منازل الفلسطينيين في تلك المخيمات، مما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينياً، وإصابة العشرات بجروح.