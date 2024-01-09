إغلاق 236 منشأة مخالفة في جدة خلال شهر

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر ديسمبر الماضي, أكثر من 12 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي, استمرار الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 5,357 منشأة صحية و 8,023 منشأة تجارية وإغلاق 236 منشأة مخالفة.

وأشار إلى أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 12,676 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.