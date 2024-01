إصابة أرنولد وغيابه 4 أسابيع عن ليفربول

أعلن ليفربول الإنجليزي عن إصابة القائد ألكساندر أرنولد (25 عامًا) وغيابه عن صفوف الفريق بضعة أسابيع، حسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء.



وتعرّض أرنولد إلى إصابة قوية على مستوى أربطة الركبة في فوز ليفربول (2-0) بملع أرسنال قبل يومين، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.



لم يحدد بيان النادي الـ(سكاوزي) مدّة دقيقة لغياب أرنولد غير أن وسائل إعلام مقرّبة من دوائر الفريق ذكرت أن غيابه ربما يمتد إلى 4 أو 5 أسابيع.



مثّلت إصابة أرنولد صدمة للمدرب يورغن كلوب، لا سيما أنه سيفتقد نجميه، المهاجم المصري محمد صلاح ولاعب الوسط الياباني واتارا إندو المشاركين مع منتخبي بلديهما في بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا على التوالي في شهر يناير الحالي.

Trent Alexander-Arnold will be sidelined for 'a few weeks' due to a knee injury, assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed 🗣️

— Liverpool FC (@LFC) January 9, 2024