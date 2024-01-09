أمير القصيم يشيد بأعمال وحدة حقوق الإنسان

البلاد – بريدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقرير أعمال وإنجازات وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة للشؤون القانونية بإمارة منطقة القصيم للعام الماضي، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه أمس فريق وحدة حقوق الإنسان بديوان الإمارة.

واستمع سموه إلى شرح موجز من فريق عمل وحدة حقوق الإنسان عن الجهود المبذولة، وما حققته من إنجازات، حيث أوضح الفريق أنه تم معالجة قرابة 23 معاملة، في حين كان لوحدة حقوق الإنسان بديوان الإمارة مبادرات توعوية وتطوعية للتعريف بحقوق الإنسان والمشاركة في الفعاليات والأيام العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تحقق لوحدة حقوق الإنسان بديوان الإمارة، من خلال تعزيز المبادئ والمعايير التي حثنا عليها الدين الحنيف وفق منهج التسامح والمحبة والسلام وإعطاء الحقوق، بما يتناسب مع حجم الأعمال والحقوق الإنسانية، مبدياً سموه فخره واعتزازه بمخرجات وحدة حقوق الإنسان.