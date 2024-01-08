488 ألف راكب نقلتهم «عبارات فرسان»

البلاد – الرياض

كشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن إسهام مشروع عبارات جازان -فرسان بمنطقة جازان في نقل أكثر من 488 ألف راكب خلال العام الميلادي 2023م.

وأبانت الهيئة أن عبارات جازان فرسان نقلت أكثر من 92 ألف مركبة عبر 1767 رحلة تمت خلال العام، بواسطة عبارات نقل الركاب، فيما تم نقل أكثر من 47 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع، عبر 4311 رحلة لعبارات نقل البضائع. وتسع العبارة الواحدة 650 راكبًا، و60 سيارة، وتستمر في تقديم خدماتها للجميع بشكل مجاني، وبواقع رحلتين يوميًا للركاب وست رحلات لنقل البضائع، وذلك امتدادًا لصور الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة بأهالي وزائري المنطقة.

وتعزز خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يومياً من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها، ما سيسهم في النهضة التنموية والعمرانية ودعم مشاريع البنية التحتية لجزيرة فرسان.