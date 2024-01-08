وصول الطائرة السعودية الـ 38.. باخرة سعودية خامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني

جدة – العريش – واس

في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي أمس، الباخرة الإغاثية السعودية الخامسة، ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية تزن 400 طن تشتمل على مواد غذائية ومواد إيوائية؛ كالخيام والبطانيات ومواد طبية مثل الأجهزة التنفسية و300 أسطوانة أكسجين، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

في غضون ذلك، وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 38، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.