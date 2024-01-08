نائب أمير مكة يطلع على جهود «قيادة الغربية» والغرف وشرطة المنطقة

جدة – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، قائدَ المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد بن علي الدبيس.

وثمّن سموه لقائد المنطقة الغربية ولمنسوبي وزارة الدفاع بالمنطقة جميع الجهود التي يبذلونها للدفاع عن الوطن، كما استمع سموه إلى إيجاز عن أعمال القيادة بالمنطقة الغربية.

واستقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز رؤساء مجالس الغرف التجارية بمكة المكرمة عبدالله كامل، وجدة محمد ناغي، والطائف غازي القثامي، واستمع سموه إلى شرح من رؤساء مجالس الغرف الثلاث، عن الإستراتيجيات والخطط المستقبلية للغرف الثلاث الرامية لتوفير بيئة خصبة للاستثمار تُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كذلك برامج دعم رواد ورائدات الأعمال وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



كما استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، الذي سلّم سموه تقريراً عن أعمال القطاع في المنطقة خلال العام 2023م.

وقدّم الأمير سعود بن مشعل شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين، كما استمع سموه إلى إيجاز عن محتوى التقرير الذي يحوي إحصاءات عن الجهود الأمنية لشرطة المنطقة.