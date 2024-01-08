نائب أمير تبوك يطّلع على مشروعات الأمانة

البلاد – تبوك

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك على سير العمل في المشروعات، التي تنفذها أمانة المنطقة بمدينة تبوك ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة، أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، وعددًا من قيادات الأمانة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي.

وشاهد سموه خلال اللقاء عرضاً مرئياً عن تلك المشاريع، مستمعاً إلى شرح من المهندس اليوسف عن مراحل ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها، والخطط المستقبلية لأمانة المنطقة والمشروعات الاستثمارية، واستمرار الأمانة في طرح مشاريع نوعية توائم احتياجات المنطقة وسكانها، وتحقق توجهات المستثمرين ورغباتهم، مطّلعاً على تقرير عن مشروع بهجة الذي يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وذلك في إطار جهود الأمانة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في تبوك والمناطق السكنية بالمنطقة، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. ونوَّه سمو نائب أمير منطقة تبوك بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن والمقيم من المشروعات التنموية.