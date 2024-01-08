مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين في قطاع غزة

غزة : واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني, حيث جرى أمس توزيع مساعدات إيوائية (خيام وحقائب إيوائية) في منطقة ميراج الغربية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.