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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين في قطاع غزة

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       8 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

غزة : واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني, حيث جرى أمس توزيع مساعدات إيوائية (خيام وحقائب إيوائية) في منطقة ميراج الغربية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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