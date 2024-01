مبابي يتفق مع ريال مدريد وباريس يُعلّق!

ذكرت وسائل إعلام صادرة الاثنين، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عامًا) من باريس سان جيرمان، اتفق مع ريال مدريد الإسباني للانتقال إليه الصيف المقبل.

ينتهي عقد مبابي مع الـ(بي إس جي) بانقضاء الموسم الحالي (2023-2024) وبإمكانه الانضمام لأي نادٍ بالمجّان، ما يعني أن مستقبله مع الباريسي غير مضمون.



وعطفًا على الأخبار المنتشرة حول الاتفاق النهائي بين مبابي وريال مدريد، علّق أحد مدراء باريس سان جيرمان على الموضوع حسب إذاعة مونتي كارلو (RMC).



وقال المصدر للإذاعة الفرنسية: إن سان جيرمان لا يعلم شيئًا عن اتفاق مبابي مع ريال مدريد، ولم يتم إبلاغ النادي بأي تطورات في الموضوع من قبل اللاعب.



رجّح المصدر أن مبابي لم يتفق مع أي فريق سواء ريال مدريد أو غيره، وأنه قد يود البقاء مع باريس سان جيرمان عبر إبرام أضخم عقد في تاريخ كرة القدم.

🚨 Kylian Mbappe to Real Madrid is reportedly DONE 🇫🇷✍️⚪️

Via @Santi_J_FM pic.twitter.com/wZwJDxVdDN

— LiveScore (@livescore) January 7, 2024