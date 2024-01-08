في رالي داكار السعودية 2024.. كوينتانيا يفوز بالمرحلة الثالثة لفئة الدراجات النارية

الرياض – هاني البشر
حقّق التشيلي بابلو كوينتانيا درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” الفوز بالمرحلة الثالثة لفئة الدراجات النارية ضمن منافسات من رالي داكار السعودية 2024 التي انطلقت اليوم من الدوادمي إلى السلامية لمسافة 438 كم، ويعد هذا الفوز هو السابع للدراج التشيلي في إحدى مراحل رالي داكار معادلاً بذلك رقم مواطنه ناتشو كارنيخو.
وسجّل كونتانيا أسرع زمن في مرحلة اليوم، متقدماً على الإسباني خوان باريدا دراج فريق هيرو بفارق دقيقة و38 ثانية، فيما حلّ الأرجنتيني كيفين بينفافيديس في المركز الثالث بفارق دقيقة و46 ثانية عن التشيلي المتصدر.
وبهذه النتائج، حافظ البتسواني روس برانش دراج فريق هيرو على صدارة الترتيب العام للفئة بفارق 4 دقائق و11 ثانية أمام التشيلي ناتشو كارنيخو درّاج مونستر إنرجي هوندا، وحلّ زميله في الفريق الأمريكي ريكي برابك في المركز الثالث بفارق 5 دقائق و8 ثواني عن المتصدر، وصعد بابلو كوينتانيا للمركز الرابع تلاه الفرنسي أدريان فان بيفرين في المركز الخامس، ثمّ كيفين بينفافيديس في المركز السادس، والأسترالي توبي برايس الذي حلّ في المركز السابع، أمام مواطنه دانيال ساندرز في المركز الثامن.