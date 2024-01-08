المحليات

ضبط 600 عبوة من المبيدات منتهية الصلاحية في بريدة

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       8 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبوات مبيد آفات صحة عامة منتهية الصلاحية تقدر كميتها بـ 600 عبوة في أحد منافذ البيع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

 وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت المنتجات المخالفة خلال جولات الرصد والتقصي التي تنفذها على منافذ بيع مبيدات آفات الصحة العامة، وذلك بهدف التحقق من نظامية المنتجات المتداولة.

 وأشارت إلى أنها أحالت المخالفة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة, كما تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

 ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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