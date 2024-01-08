زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. «ضيوف خادم الحرمين» يثمنون اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي

البلاد – المدينة المنورة

عبّر المستضافون في “برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة” عن سعادتهم الغامرة، وانبهارهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، مثمنين اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم، مقدمين الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتجول الضيوف في أقسام المعرض والمتحف بدءاً من جناح الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فجناح النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم جناح مكة المكرمة والمدينة المنورة قديماً، وكذلك تجولوا في الجناح الخاص بالأدوات التي استخدمها النبي -صلى الله عليه وسلم- فجناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع.

وشاهد الضيوف عددًا من الأفلام والصور التي تحكي واقع الدين الإسلامي السمح والسيرة النبوية المطهرة وفضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من خلال استخدام وسائل العرض الحديثة من لوحات “جرافيكس” ثلاثية الأبعاد والبانوراما التعليمية وقاعات العرض السينمائي.

ويهدف المعرض إلى التعريف بأسماء الله- عز وجل- وصفاته ودلائل قدرته، والتعريف بالإسلام وقيمه ومبادئه، وعرض سيرة نبي الأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية باستخدام التقنيات الحديثة، مؤكدين تميّز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي من خلالها تعرفوا على الثقافة الإسلامية.