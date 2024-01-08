الرياضة بن جلوي يدشن الهوية الجديدة لاتحاد رفع الأثقال

الرياض-عثمان الشمراني دشن نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الهوية الجديدة للاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وذلك في مكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم الاثنين. واستمع سموه خلال التدشين، إلى شرح موجز من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال محمد بن أحمد الحربي عن تفاصيل الهوية الجديدة التي تُمثل خارطة طريق لتوجهات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المستقبلية، كما أنها تُعبّر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الاتحاد السعودي لرفع الأثقال؛ للنهوض برياضة رفع الاثقال في المملكة إلى آفاق واسعة. بعد ذلك تسلم سموه، درع تذكاري من رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، نظير جهود سموه في خدمة الرياضة بشكل علم ورفع الأثقال بشكل خاص.

حضر حفل التدشين، مستشار سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.