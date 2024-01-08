الخلود يرتقي لوصافة ” يلو” بنقاط العدالة.. والعين يتجاوز النجمة

حائل- خالد الحامد
اقتحم فريق الخلود الأول لكرة القدم المنافسة على الصعود إلى دوري روشن للمحترفين، بعد فوزه الثمين على مضيفه العدالة بهدف وحيد، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة الـ 17 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ورفع الخلود رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الثاني “مؤقتًا” وينتظر تعثر الجبلين أو العروبة في مواجهتهما المقبلة.
سجل هدف الخلود آرثر ريزيندي من ركلة جزاء، وأبقت الخسارة العدالة على رصيده 29 نقطة بالمركز الخامس.
وفي عنيزة، تغلب العين على مضيفه النجمة بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب التعليم.
سجل هدف العين الوحيد سيلا داوودا، وقد أضاع عثمان باتو فرصة التعادل للنجمة من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الرابع عشر، وبقي النجمة على نقاطة 22 بالمركز الحادي عشر.
وخيم التعادل الإيجابي 1-1 على مواجهة فريقي الترجي وأحد، التى جمعتهما على ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.
سجل أحد أولًا عن طريق هارس بلقبلة، وتعادل الترجي عن طريق جهاد الزويد. بهذه النتيجة، أصبح رصيد الترجي 12 نقطة بالمركز السادس عشر، وأحد 20 نقطة بالمركز الثاني عشر.
د59‘⚽️ هدف لـ @AlkholoodClub
أرثر ريزيندي يفتتح التسجيل 👏#العدالة_الخلود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/da2KaTYfri
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 8, 2024
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد هدف المباراة ..🔽#النجمة_العين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Hb1GyLBIZI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 8, 2024
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الترجي_أحد | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/sKzgfetlvK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 8, 2024