أمانة جدة تغلق حوشاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية

وأوضح رئيس بلدية المليساء م. مهدي عبد الله اليامي أنه جرى اتخاذ الاجراءات النظامية العاجلة تجاه هذه المخالفة وهي، إزالة ومصادرة قرابة 3 كجم من المضبوطات المتواجدة داخل الحوش بواقع 2 قلابات مخصصة بغرض الإزالة والنقل من الموقع، كما جرى إغلاق الحوش المخالف بعد الانتهاء من رفع المصادرات، وأكد اليامي مواصلة الجهود للقضاء على كافة المخالفات البلدية وما يتعلق بتحسين المشهد البصري حيث تستقبل الأمانة البلاغات طريق المركز الموحد لخدمة البلاغات 940