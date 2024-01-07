في رالي داكار السعودية 2024.. كورنيخو يفوز بالمرحلة الثانية لفئة الدراجات النارية

الرياض – هاني البشر
أحرز التشيلي ناتشو كورنيخو درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” الفوز بالمرحلة الثانية لمنافسات رالي داكار السعودية 2024، والتي انطلقت صباح اليوم من الحناكية إلى الدوادمي لمسافة 541 كلم، منها 414 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ورغم انطلاق الدراج التشيلي ضمن المجموعة التي افتتحت المسار مع ريكي برابك وروس برانش، لكنه تمكن من حصد الفوز السابع له بإحدى مراحل داكار، وحلّ الأرجنتيني لوشيانو بينافيديس درّاج فريق هوسكفارنا في المركز الثاني بفارق قارب 6 دقائق فيما أكمل التشيلي بابلو كوينتانيلا ترتيب ثلاثي الصدارة.
وبهذه النتيجة، حافظ البتسواني روس برانش درّاج فريق “هيرو” على صدارة الترتيب العام متقدّماً بدقيقتين و55 ثانية عن كورنيخو صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، وجاء الأمريكي ريكي برابك درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” في المركز الثالث.
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