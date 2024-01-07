بيترهانسيل يفوز بالمرحلة الثانية في رالي داكار السعودية 2024 ويسجل فوزه الخمسين

الرياض – هاني البشر
سجّل المخضرم الفرنسي ستيفان بيترهانسل سائق “أودي” أسرع زمن في المرحلة الخاصة لليوم، ليحقّق فوزه الـ 50 بإحدى مراحل رالي داكار، معادلاً بذلك رقم الأسطورة آري فاتانين، صاحب أكبر عدد من الانتصارات بمراحل رالي داكار.
وتمكّن “سيّد داكار” من الصمود في وجه سائق “برودرايف” الفرنسي سيباستيان لوب، ليتقدّم عليه مع نهاية المرحلة بـ 29 ثانية، فيما حسم سائق تويوتا غاوز الأمريكي سيث كونتيرو المركز الثالث بفارق 3 دقائق و11 ثانية عن المتصدر.
وبفارق 6 دقائق و28 ثانية عن المتصدر، حسم حامل اللقب القطري ناصر العطية سائق “برودرايف” المركز الرابع للمرحلة، أمام السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفردرايف” الذي حل في المركز الخامس بفارق 7 دقائق و11 ثانية عن بيترهانسيل، وأمام زميله في الفريق الفرنسي جيرلان شيشيريت في المركز السادس، وحلّ سائقا أودي الأخرين السويدي ماتياس إكستروم والإسباني كارلوس ساينز في المركزين السابع والثامن على الترتيب.
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