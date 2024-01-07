إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج “العلا للابتعاث”

العلا : البلاد

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المرحلة الرابعة من “برنامج العلا للابتعاث”، وذلك في عدد من المجالات، ومنها السياحة والضيافة والزراعة والتاريخ والفنون وعلوم الآثار والمتاحف والتخطيط الحضري وعلوم البيئة وإدارة المرافق والخدمات وإدارة التواصل.

ويتماشى البرنامج مع أهداف التطوير الإستراتيجية للهيئة الملكية، التي تتمحور حول تزويد المبتعثين والمبتعثات بالمعرفة والمهارات المتنوعة، والمصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المتنامية لأسواق العمل المحلية والعالمية، فضلاً عن إعدادهم بصفتهم قادة ورواد أعمال للمستقبل، في عدد من الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

ويُعد برنامج العلا للابتعاث، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة الملكية للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا.

وقد انطلقت المرحلة الأولى لبرنامج العلا للابتعاث عام 2018؛ بهدف إعداد المشاركين لأدوار فاعلة في مستقبل المملكة، والمساهمة بشكل كبير في تعزيز سوق العمل في العلا, ومن المتوقع أن يقود هؤلاء القادة المستقبليون الرحلة التحويلية في العلا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والمساهمة في المشهد الاقتصادي والثقافي المتنوع للعلا وتعزيز مكانتها كونها مركزًا للمعرفة والثقافة والريادة البيئية.

وحقق برنامج العلا للابتعاث نموًا كبيرًا في معدلات الالتحاق، بدءًا من 168 طالبًا في المرحلة الأولى، ارتفعت الأعداد إلى 292 طالبًا في المرحلة الثانية، ووصلت إلى 300 طالب في المرحلة الثالثة، وحتى الآن استفاد 762 طالبًا بالمجمل من البرنامج، مع تخريج 69 مبتعثًا ومبتعثة في مختلف التخصصات.