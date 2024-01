بسبب كأس آسيا | بايرن ميونيخ يستهدف مدافع توتنهام!

قالت مصادر صحيفة ذا أتلتك (The Athletic) البريطانية اليوم السبت: إن بايرن ميونيخ يهدف للتعاقد مع مدافع توتنهام هوتسبير، إيريك داير، في انتقالات الشتاء الحالية.

ويخطط بطل ألمانيا لجلب داير مُعارًا في النصف الثاني من الموسم الحالي (2023-2024) بسبب مشاركة مدافعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي في كأس آسيا 2023.

من المتوقّع أن يذهب منتخب كوريا الجنوبية -البطل في مناسبتين- بعيدًا في نهائيات كأس آسيا 2023، ما قد يُفقد بايرن ميونيخ مدافعه المخضرم لقرابة شهر كامل.

في حال الانتقال إلى بايرن ميونيخ، سينضم داير (29 عامًا) إلى زميله السابق في توتنهام هوتسبير وزميله أيضًا في المنتخب الإنجليزي، الهدّاف هاري كين.

وذكرت مصادر ألمانية أن بايرن ميونيخ أوجد اتفاقًا شخصيًا بالفعل مع داير بعد أن تدخّل مدرب الفريق البافاري، توماس توخيل، بنفسه في المفاوضات مع اللاعب.

Bayern Munich have reportedly reached an agreement in principle with Eric Dier about a move from Tottenham to the Bundesliga this month ⚪🇩🇪

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 6, 2024